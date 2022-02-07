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Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu - Son Dakika

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

07.02.2022 11:29
Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının "Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" diyerek isim vermeden ünlü bir erkeğin eşinin aldattığı ileri sürdü. Bu iddianın ardından Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay Twitter'da gündem oldu.

Yıllardır ekranlarda magazin programı sunan 2. Sayfa'nın sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan, Instagram hesabından yakınlarda evlilik yıldönümünü kutlayacak olan bir çiftin ihanet yüzünden sarsıldığını ileri sürdü. Sunucuların isim vermeden bahsettiği kişinin Ali Atay olduğu iddia edildi.

"ZAVALLI KIZ KOCASININ GİZLİ ÇAPKIN OLDUĞUNU NEREDEN BİLSİN"

2. Sayfa'nın paylaşımında "Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef" denildi.

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

ALİ ATAY TWITTER'DA TREND OLDU

Bu paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından söz konusu kişinin meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay olduğu ileri sürüldü. Atay kısa sürede Twitter'da trend olurken birçok sosyal medya kullanıcısı "Çıkan bu haberlere kesinlikle inanmıyorum" yorumunu yaptı.

HAZAL KAYA, ROMANTİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Hazal Kaya ise dün akşam Instagram hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu

İşte kısa sürede trend olan Ali Atay için yapılan bazı paylaşımlar...

Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu
Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu
Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu
Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu
Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu
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Hazal Kaya, Instagram, Ali Atay, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ali Atay, 2. Sayfa programının ihanet iddiasından sonra Twitter'da gündem oldu - Son Dakika
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