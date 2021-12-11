Üye Girişi
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! - Son Dakika

Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!

11.12.2021 19:09
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!

2018 yılında şarkıcı Alişan'la evlenen oyuncu Buse Varol'un estetik yaptırmadan önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o kareler...

Oyuncu Buse Varol, 2018 yılında Alişan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Peş peşe iki kez anne olan ve setlere ara veren Varol'un yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katıldı. Yarışmada ilk 10'a giremeyen oyuncu, daha sonra birçok projede rol aldı.

31 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O KARELER...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!

Buse Varol, Evlilik, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti 19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar

Son Dakika Haberleri
19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
18:42 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
18:20 Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim
18:07 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
18:03 Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi
17:46 Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm         
19:12
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor         
17:35
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 19:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement