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Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle - Son Dakika

Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle

21.02.2022 17:44

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı konuşuluyor. Buse Varol, son hamlesiyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

'TÜKENECEĞİZ' GÖNDERMESİ

Alişan, geçtiğimiz hafta oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın "Tükeneceğiz" adlı şarkıyı söylemesini istedi. Alişan'ın bu isteği eşi Buse Varol'a gönderme olarak yorumlandı.

Bütün bu yaşananların ardından Buse Varol'dan flaş bir hamle geldi.

ALYANSINI YENİDEN TAKTI

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, "Alişan ile Buse Varol arasındaki buzlar eridi" yorumunun yapılmasına neden oldu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.allowtransparency="true" data-google-container-id="a!5" data-google-query-id="CKOimsyAkfYCFRFBkQUd5Z0Ikg" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_4" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_4" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same- origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle

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Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle

Buse Varol, Alişan, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Hamle - Son Dakika
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