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Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı

12.02.2022 17:44
Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı konuşuluyor. Ünlü çiftin yaşadığı süreç hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buse Varol'un boşanma şartı bakın neymiş...

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

"6 GÜNDÜR EVİNE GİTMİYOR"

Seyhan Soylu, ünlü çift hakkında flaş iddialarda bulundu.

Soylu, "Alişan 6 gündür evine gitmiyor annesinde kalıyor. Birincisi Alişan zaten evine gitmiyordu. İlk ben açıklamıştım bunu. Buse de 3-4 gündür evine gitmiyor. Annesinde kalıyor çocuklarla birlikte. İkincisi Buse Varol'un avukatı boşanma hazırlıklarına başladı. Sansasyonlardan uzak nasıl boşanılır diye mahkemeyle ilgili başkan aranıyor.

"ALİŞAN'IN SERVETİ YOK"

Üçüncüsü ise Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil. Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yapılır. Buse böyle yaparak Alişan'dan bir şey alamaz.

Mal paylaşımı yok çünkü Alişan'ın böyle bir serveti yok. Şu anki evi de kiradır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş. Gayet de makul bir talep. Suzan Hanım bu olaya el koydu ve bir süre ayrı kalmalarını istedi. Suzan Hanım varken, onlar kolay kolay ayrılamazlar. Ayrı kalacaklar ama boşanmayacaklar."

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı
Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı
Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı

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Buse Varol, Alişan, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Boşanma Şartı Ortaya Çıktı - Son Dakika Magazin


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