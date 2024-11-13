Alişan\'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu

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Fenerbahçe fanatikliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyadan paylaştığı videoyla gündem oldu. Alişan, kendisine göre son 30 yılın en iyi Fenerbahçe 11'ini yaptı.

Yaptığı kadroda dikkat çeken isimlere yer veren Alişan, paylaşımına "Son 30 yılın bence en iyi Fenerbahçe kadrosu. Unuttuğum isimler olabilir ama bence iyi takım oldu." notunu düştü. Ünlü şarkıcı "Şu takım var ya 10 sene üst üste şampiyon olur." iddiasında da bulundu.

ALİŞAN'IN EFSANE KADROSU

Alişan'ın kadrosunda şu isimler yer aldı: Volkan, Gökhan Gönül, Luciano, Lugano, Ferdi (Roberto Carlos), Oğuz Çetin, Appiah, Alex, Tuncay Şanlı, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman.

Alişan'ın kadrosunu beğenenlerin yanı sıra, eleştiren kesim de oldu. Bazı kullanıcılar "Anelka yazılmaz mı?", "Rapaiç gözü kapalı yazılır" yorumlarında bulundu.