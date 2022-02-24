Alişan'dan imaj değiştiren Buse Varol'a manidar yorum: Hep yapıyor, alıştık artık - Son Dakika

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutladı. Kayınvalidesinin evindeki doğum günü partisine davet edilmeyen Buse Varol ile Alişan'ın boşanacağı iddia edildi. Evliliklerinde kara bulutlarla gündemden düşmeyen Buse Varol imaj değiştirirken Alişan'dan da beklenen yorum geldi.

BUSE'NİN FOTOĞRAFINA ALİŞAN'DAN BEĞENİ

İmaj değişikliği yapmak isteyen Buse Varol, kısa olan saçlarını kuafördeki işlemlerle uzattı. Yeni imajını 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Varol'a ilk beğenilerden biri de Alişan'dan geldi.

ALİŞAN: BUSE BUNU BAŞTAN BERİ YAPIYOR, ALIŞTIK ARTIK

Önceki gün yeğenleriyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan, Buse Varol'un yeni imajı hakkında "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" dedi.

İşte sık sık imaj değiştiren Buse Varol'un bazı fotoğrafları...