Alişan... 'NE KADAR VURURLARSA O KADAR GÜÇLENİYORUM!' - Son Dakika

Alişan... 'NE KADAR VURURLARSA O KADAR GÜÇLENİYORUM!'

Alişan... \'NE KADAR VURURLARSA O KADAR GÜÇLENİYORUM!\'
Son Güncelleme: 26.04.2022 11:53

Alişan önceki gün oğlu Burak'ı saç tıraşına götürdü.

Berber çıkışı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken çekilen fotoğraflarına gelen sert tepkilerle ilgili "Onunla ilgili açıklama yapmıştım.

Zaten 6 ayda bir linç yiyorum. Linç artık bana antibiyotik, serum gibi geliyor.

Bir linç yiyeyim de kendime geleyim durumuna getirdiler beni" dedi.

Alişan, Gülşen'in cesur sahne kıyafetleriyle ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi:

"Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir."

Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan... 'NE KADAR VURURLARSA O KADAR GÜÇLENİYORUM!' - Son Dakika


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