Alişan... ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, EŞİ TANIKLIK YAPTI! - Son Dakika
Üye Girişi

Alişan... ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, EŞİ TANIKLIK YAPTI!

21.05.2022 13:44
Alişan... ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, EŞİ TANIKLIK YAPTI!

Başarılı yorumcu ve TV yıldızı Alişan arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı liposuction (yağ aldırma) operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek açtığı 2 milyonluk tazminat davasına eşi Buse Varol ile katıldı. Varol, eşi için mahkemede tanıklık yaptı.

Geçen haftalarda boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti adliyeye el ele gitti.

Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı doktor Ufuk A.'ya açtığı tazminat davasına katılan çift, duruşmanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı.

Duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanık dinlendi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürmüştü.

Alişan, avukatları aracılığıyla Ufuk A.'yı savcılığa şikayet edip 2 milyon 10 bin TL tazminat davası açmıştı. Ayrıca Ufuk A.'nın 'taksirle yaralama', 'güveni kötüye kullanma' ve 'görevi ihmal' suçlarından yargılanması talep edilmişti.

"KOLAY MI? BEŞ BUÇUK KİLO YAĞ ALDIM"

Dava dilekçesinde vücudunda kalıcı izler kaldığını belirten Alişan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ufuk A.'Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım. Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun' diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırmam için beni ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı. Buse Varol, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. 'Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü' cevabını verdi."

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

"Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evime gidebileceğim bildirildi ama geceyi hastanede geçirdim. Operasyondan saatler sonra vücudumun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu. Vücudumdaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'da görüştüğüm iki ayrı estetik cerrah vücudumdan gereğinden fazla yağ alındığını dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı söylendi. Kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmımda kısmi düzülmeler oldu, yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti."

YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan... ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, EŞİ TANIKLIK YAPTI! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Alişan... ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, EŞİ TANIKLIK YAPTI! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement