Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme! - Son Dakika
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Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!

21.03.2022 10:39
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol çifti, reklam anlaşması yaptı. Ünlü çift bu reklamdan bakın kaç para kazandı...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu.

FİRMALARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİLER

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma yaptı.

100 BİN TL KAZANDILAR

Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" ve "Para parayı çekiyor resmen" yorumları yapıldı.

GELİNİNE KIZGIN

Öte yandan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı kızgın olduğu öne sürülmüştü.

ALİŞAN DEVREYE GİRDİ

Hatta Tektaş'ın gelinini affetmediği ve araya mesafe koyduğu iddia edildi. Alişan şimdi de annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol Cephesinde Sürpriz Gelişme! - Son Dakika


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