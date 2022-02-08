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Alişan ve Buse Varol Çifti Boşanıyor - Son Dakika

Alişan ve Buse Varol Çifti Boşanıyor

08.02.2022 21:41
Alişan ve Buse Varol Çifti Boşanıyor

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı. Çift, haberin henüz duyulmaması yasal işlemlere gizlilik içinde başladı ve avukatlarına dilekçe verdi. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı! Gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için azami özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı. 2018 yılında evlenen ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. Kızının otelde yapılan doğum gününe katılmayan Alişan, ertesi gün annesi Suzan Tektaş'ın evindeki kutlamaya giderek, krizin işaretini vermişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "eve davet edilmediğini" söylemişti.

Buse Varol, bir süre önce Instagram hesabından Alişan'la birlikte tüm fotoğrafları silmiş, alyansını da çıkartmıştı.

Alişan Kimdir?

Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen Alişan, Bingöl'lü adıyla bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul'da doğdu. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Buse Varol kimdir?

Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan ve Buse Varol Çifti Boşanıyor

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol Çifti Boşanıyor - Son Dakika Magazin


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