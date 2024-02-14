Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu

Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.

14.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve sahnelerinden kalan zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak küfürler savurdu.

YARDIMCISI MÜDAHALE ETTİ

TikTok'ta yayın açan ve alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorluk çeken Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" karşılığını verdi. Siyasetle ilgili konuşan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e aşık olduğunu ilan ederek "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" demişti.

Alkolün dozunu kaçıran Serdar Ortaç, canlı yayın açıp küfürler savurdu
Alkolün dozunu kaçıran Serdar Ortaç, canlı yayın açıp küfürler savurdu
Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu

Serdar Ortaç, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mesut yuksel: Kumar ve Alkolün sonu.... 23 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement