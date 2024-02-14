Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu

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Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve sahnelerinden kalan zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak küfürler savurdu.

YARDIMCISI MÜDAHALE ETTİ

TikTok'ta yayın açan ve alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorluk çeken Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" karşılığını verdi. Siyasetle ilgili konuşan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e aşık olduğunu ilan ederek "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" demişti.