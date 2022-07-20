Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı!

20.07.2022 01:00
Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı!

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Geçtiğimiz aylarda Almanya'da evlendik" açıklamasıyla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun evlendiği ortaya çıktı.

"ALMANYA'DA EVLENDİK"

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" diyerek sevenlerini şaşırttı.

"TÜRKİYE'DE DE KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Tuğutlu, "Müsait bir zamanda Türkiye'de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok" dedi.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu (29 Ekim 1989, Berlin), Türk oyuncu, model ve Miss Turkey 2008 birincisidir

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

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Kaynak: Snob Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyhun Ergün, Türkiye, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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