Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü - Son Dakika
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Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü

23.02.2022 11:04
Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü

Sunduğu yemek programlarıyla adını duyuran ikiz bebek annesi ünlü sunucu Ezgi Sertel, mezdeke şarkısında oynayarak kurtlarını döktü. Gittiği altın gününde kurtlarını döken Sertel, o anlarını da Instagram hesabından paylaştı.

Oyunculuğun yanı sıra sunduğu yemek programlarıyla adından söz ettiren Ezgi Sertel, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖBEK ATARAK KURTLARINI DÖKTÜ

192 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Sertel, altın günündeki eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notuyla paylaştı.

Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü
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Son Dakika Magazin Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü - Son Dakika


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