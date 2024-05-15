Olivia Rodrigo Konserde Sutyeni Açılınca Ne Yapacağını Şaşırdı - Son Dakika
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Olivia Rodrigo Konserde Sutyeni Açılınca Ne Yapacağını Şaşırdı

Olivia Rodrigo, Londra'daki Guts konseri sırasında sahnede şarkı söylerken sutyeni açıldı. Şarkıcı, üstün düşmesini önlemek için hemen arkasına elini attı ve şarkıya devam etti. Yardım için bir yedek dansçısına işaret etti ancak sutyen düğmelemekte başarısız oldu. Olivia, tüm sırtı açık şekilde sahnede yardım aramak için sağa sola koştu. Hayranlar, Olivia'nın profesyonelce başa çıktığını ve harika bir performans sergilediğini belirtti.

15.05.2024 11:38
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BÜYÜK TALİHSİZLİK YAŞADI

"High School Musical, The Musical ve The Series" dizisinin oyuncusu olan Olivia, sahnede diz çöküp kalkarken kıyafetininaçıldığını fark etti ve hemen arkasına elini atarak üstünün düşmesini önledi. Ancak Olivia sakin kalmayı başardı ve şarkıya devam etti. Yardım için bir yedek dansçısına işaret etti, ancak dansçı kıyafeti düğmelemekte başarısız oldu. Olivia, tüm sırtı açık şekilde sahnede yardım aramak için sağa sola koştu. Dans sırasında, "Bu çok utanç verici, vay be!" diye bağırdığı duyuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu gösteri, Olivia'nın Londra'daki dört konserinin ilkiydi. Bir izleyici, "Love Is Embarrassing" şarkısı sırasında yaşanan bu talihsiz kazayı "çok komik" olarak nitelendirdi ve yorumlar bölümünde başka hayranlar da düşüncelerini paylaştı. Bir hayran, "Oradaydım ve hiç fark etmedim," dedi.

Bir başkası videoyu X'te, eski adıyla Twitter'da paylaştı ve bir hayran, "Hala sevimli görünüyor ve harika bir performans sergiliyor," diye tweet attı. Başka bir hayran ise, "Bir profesyonel gibi başa çıktı, panik yapmadı, sadece dansçısının dikkatini çekmeye çalıştı. Ben olsam düğmeler açıldığı anda çığlık atardım," yorumunu yaptı.

Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser sırasında sutyeni açılınca ne yapacağını şaşırdı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser sırasında sutyeni açılınca ne yapacağını şaşırdı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser sırasında sutyeni açılınca ne yapacağını şaşırdı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser sırasında sutyeni açılınca ne yapacağını şaşırdı

Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Olivia Rodrigo Konserde Sutyeni Açılınca Ne Yapacağını Şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olivia Rodrigo Konserde Sutyeni Açılınca Ne Yapacağını Şaşırdı - Son Dakika
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