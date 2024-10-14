'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı - Son Dakika
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'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

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Yaptırdığı estetik operasyonu sonrası yüzü yanan 'Amin Reis' lakaplı fenomen Gizem Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" notunu düşerek yüzünün son halini paylaştı.

14.10.2024 12:04  Güncelleme: 12:53
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TikTok'ta erkek arkadaşıyla paylaştığı bir videosu milyonlarca kez izlenince fenomenler kervanına katılan ve "Amin Reis" lakabını alan Gizem Yıldız, geçtiğimiz aylarda evlenerek muradına ermişti.

'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

SON ESTETİK OPERASYONU BAŞINA İŞ AÇTI

Sosyal medyadan kazandığı paralarla burnunu ve dudaklarını yaptıran Yıldız, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşmüştü. Eski halinden eser kalmayan genç kızın son yaptırdığı estetik ise başına dert oldu.

'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

YANIK İZİ GEÇMİYOR

Yapılan yanlış işlem dolayısıyla yüzünün yandığını ifade eden Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

\'Amin Reis\' lakaplı fenomenin yüzü yandı

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Son Dakika Magazin 'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Zafer Budak:
    Sosyal medya maymunları... 97 0 Yanıtla
  • Ender seker:
    Beter olsun 76 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Allah akıl fikir versin bunlara 78 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sondakika youtube google arama motoru dışında tüm uygulamalar kapatılmalı fenomenim diye yayın yapanlardan 10 kat daha fazla vergi alınmalı dini istismar edip çıkar sağlayanlar en ağır cezaları almalı 48 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    hem tesettürlu ayağı yapicaksin hem estetik he ALLAH in sadece ufak bir gazabına uğramış sin tatlım hepsi bu dua et daha büyüğü olmasın 42 0 Yanıtla
  • Mehmet ali Dal:
    çok iyi olmuş beter olsun.neydım ne oldum dememelı ne olacam demelı. 33 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Pislik 31 2 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Haber kalitesizligi 27 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Çok iyi olmus 17 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    amin 11 0 Yanıtla
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