Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum

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Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeniAnastasia Pokreshchuk Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ESTETİK OLUNCA MUTLU OLUYORUM"

Ameliyat süreçleriyle ilgili bilgeler veren Anastasia Pokreshchuk, "Beden için ameliyatlarıma 4 sene önce başladım. 2020 yılında. Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Ameliyatlarda benim için acı veren bir durum yok. Böyle şeylerde çok sakin oluyorum. Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten hemen sonra dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Yaşlanmaya başladım. Şimdi 35 yaşında oldum ve çok genç değilim. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım." dedi.





