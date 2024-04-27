Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum - Son Dakika
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Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 4 yıl önce estetik ameliyatlara başlayan Pokreshchuk, sadece sevdiği için ameliyat olduğunu belirtti.

27.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:53
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Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeniAnastasia Pokreshchuk Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ESTETİK OLUNCA MUTLU OLUYORUM"

Ameliyat süreçleriyle ilgili bilgeler veren Anastasia Pokreshchuk, "Beden için ameliyatlarıma 4 sene önce başladım. 2020 yılında. Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Ameliyatlarda benim için acı veren bir durum yok. Böyle şeylerde çok sakin oluyorum. Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten hemen sonra dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Yaşlanmaya başladım. Şimdi 35 yaşında oldum ve çok genç değilim. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım." dedi.

Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum


Ameliyat, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum - Son Dakika

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