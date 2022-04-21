Angelina Jolie - Brad Pitt... BİR DAVA DAHA!

Eylül 2016'da, 58 yaşındaki Brad Pitt'in üvey oğlu Maddox Jolie-Pitt ile aile uçağında tartıştığı iddia edilmişti.

O sırada görgü tanıkları, Hollywood yıldızı ile genç oğlu arasındaki çatışmanın, Pitt'in çocuğa "kasıtlı veya kasıtsız" vurduğu noktaya kadar tırmandığını söyledi.

Görgü tanıkları, Pitt'in daha sonra pistin etrafında bir yakıt kamyonuyla dolaştığını, ancak kısa süre sonra uçağa geri döndüğünü ve ailenin Los Angeles'a doğru yola çıktığını iddia etti.

Şimdi ise 46 yaşındaki Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin, eski eşi Brad Pitt'in, en büyük oğlu Maddox ile yaşadığı özel jet kavgası nedeniyle suçlamayla ilgili bilgileri öğrenmek için FBI'a dava açtığı iddia ediliyor.

FİZİKSEL VE SÖZLÜ SALDIRI İDDİASI

Kimliği belirsiz bir "Jane Doe" (Amerika'da kimliği belirsiz ya da gizli tutulması gereken kişiler tarafından kullanılan takma isim) tarafından açılan yeni davada, "birkaç yıl önce, kadının o zamanki kocasının… kendisine ve çocuklarına özel bir uçakta seyahat ederken… fiziksel ve sözlü olarak saldırdığı" iddiasıyla ilgili Jolie'nin kayıtlara erişimini reddettiği iddia ediliyor.

Daily Mail'in haberine göre, 2016 yılında, Jolie boşanma davası açtıktan kısa bir süre sonra, Pitt'in Fransa'dan ABD'ye seyahat eden özel bir jette "çocuklarına sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu" raporları üzerine FBI ve Los Angeles sosyal hizmetleri tarafından soruşturulduğu ortaya çıktı.

Müfettişler, 58 yaşındaki Pitt'i taciz iddialarından temize çıkardı ve o sırada 15 yaşındaki Maddox Jolie-Pitt ile jette kavga ettiğinde çocuk istismarı yapmadığını belirtti.

Ona yakın bir kaynak ve Pitt, TMZ'ye boşanmaları sırasında FBI raporunun mahkemeye verildiğini söylese de, Jolie'nin dava açan kadın olabileceği tahmin ediliyor.

Dava, "Jane Doe"nun "FBI'ın soruşturmasını daha iyi anlamak ve çocuklarının tıbbi bakım ve travma danışmanlığı almaları için gerekli bilgileri elde etmek" umuduyla departmanın soruşturma dosyasının bir kopyası için çok sayıda talepte bulunduğunu iddia ediyor.

14 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ

Davacıyı temsil eden avukat Amanda Kramer, Politico'ya müvekkilinin "ailenin mahremiyetini korumak" için davayı isimsiz olarak açtığını söyledi.

Jolie'nin temsilcileri ise konu hakkında yorum yapmadı.

Dosya, kadının çocuklarının özel bir uçakta uçarken o zamanki kocası tarafından "sözlü ve fiziksel" saldırıya uğramasının ardından "kalıcı fiziksel ve zihinsel travma yaşadıklarını" iddia ediyor.

Ancak eski çiftle bağlantılı bir kaynak Salı günü TMZ'ye verdiği demeçte, uçak olayıyla ilgili ilk soruşturmanın ardından hem Pitt hem de Jolie'nin FBI raporunun bir kopyasını aldıklarını söyledi.

Kaynak, rapordaki bilgilerin çiftin boşanma davası sırasında sunulduğunu da iddia etti.

Hollywood'un gözde oyuncuları Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2005 yılında "Bay ve Bayan Smith" setinde bir araya geldi ve on yıl birlikte olduktan sonra 2014 yılında evlendiler.

Üçü biyolojik, üçü evlatlık toplam 6 çocukları bulunan ikili, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşandı.