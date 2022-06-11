Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı

11.06.2022 22:33
Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı

Ankara'da kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İlkay Yiğit selde yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dahil birçok partili başsağlığı mesajı yayınlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkent, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonucu, sele teslim oldu. Selde birçok araç zarar görürken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

CHP'Lİ İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle aracından inmeye çalışırken sel sularına kapılan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, kayıplara karıştı. CHP'li genç siyasetçi Yiğit'in cansız bedeni arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler tarafından bulundu.

CHP'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Selde yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit için partililer başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, " Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizde yaşanan sel felaketinde partimizin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

CHP Mamak İlçe Başkanlığı ise "CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'i bugün yaşanan sel felaketinde maalesef kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Örgütümüzün başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ankara'da yaşanan selde, hayatını kaybeden Mamak İlçe Gençlik Kolları'ndan genç kardeşimiz İlkay Yiğit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajı paylaştı.

"CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

CHP'li isimlerden gelen başsağlığı mesajlarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li gencin acısını paylaştı. Çelik yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz."

Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı
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Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, CHP'li genç siyasetçi çıktı Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, CHP'li genç siyasetçi çıktı

Ömer Çelik, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP'li genç için AK Parti'den başsağlığı mesajı - Son Dakika
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