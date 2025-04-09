Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

2014 ve 2018 senesinde Survivor'a katılarak ismini geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu takipçilerine duyurmuştu. Işık şimdi ise karnı burnunda olan son halini takipçileriyle paylaştı.

09.04.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına iki defa katılarak gözleri üzerine çeken eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift bir dönem zor günler yaşamıştı. İkili, evliliklerini kurtarmak için çift terapisine başvurmuştu. Ayrılacakları iddia edilen ikiliden Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" ifadelerini kullanmıştı.

Zor günleri geride bırakan ikili şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Sahra Işık, eşiyle birlikte gittiği Paris'te, Eyfel Kulesi önünde bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

SON HALİNİ PAYLAŞTI

7 aylık hamile olan Sahra Işık, eşiyle birlikte Dubai tatiline çıktı. Işık, karnı burnunda son halini sevenleriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı
Sahra Işık

Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Sahra, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ismail:
    hepimiz ailece ve hatta komşularla beraber heycanla doğumu bekliyoruz 7 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    bebeğin çıkacağı tünel kapısının resminide paylaşsaydın eeeyyiiyydiii.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
10:51 İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
10:26 Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
15:12 Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
14:56 Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
14:54 Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
14:54 Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
14:51 13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
14:47 Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
14:40 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 11:39:18. #7.13#
SON DAKİKA: Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement