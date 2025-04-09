TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına iki defa katılarak gözleri üzerine çeken eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift bir dönem zor günler yaşamıştı. İkili, evliliklerini kurtarmak için çift terapisine başvurmuştu. Ayrılacakları iddia edilen ikiliden Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" ifadelerini kullanmıştı.
Zor günleri geride bırakan ikili şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
Sahra Işık, eşiyle birlikte gittiği Paris'te, Eyfel Kulesi önünde bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
7 aylık hamile olan Sahra Işık, eşiyle birlikte Dubai tatiline çıktı. Işık, karnı burnunda son halini sevenleriyle paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika
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