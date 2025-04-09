Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına iki defa katılarak gözleri üzerine çeken eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift bir dönem zor günler yaşamıştı. İkili, evliliklerini kurtarmak için çift terapisine başvurmuştu. Ayrılacakları iddia edilen ikiliden Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" ifadelerini kullanmıştı.

Zor günleri geride bırakan ikili şimdile rde bebek heyecanı yaşıyor.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Sahra Işık, eşiyle birlikte gittiği Paris'te, Eyfel Kulesi önünde bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

7 aylık hamile olan Sahra Işık, eşiyle birlikte Dubai tatiline çıktı. Işık, karnı burnunda son halini sevenleriyle paylaştı.