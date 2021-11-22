Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme

Önal ile İynemli, ekim sonunda sessiz sedasız barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kasım başında Amsterdam'a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş.

1 AYLIK KAÇAMAK

1 ay boyunca Amsterdam'da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

TATİL DÖNÜŞÜ İŞLERİNE YOĞUNLAŞACAKLAR

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, yaz tatilini birlikte geçirdikten sonra ayrılmıştı. Yeni sezon için dizi anlaşması yapmayan ikiliden Bige Önal, Tufan Taştan'ın 26 Kasım'da vizyona girecek olan "Sen Ben Lenin" isimli filminde rol almıştı.

Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin setine çıkmak için gün sayıyor. Ay sonunda İstanbul'a dönecek olan ikili, 1 aylık Amsterdam molasından sonra işlerine yoğunlaşacak.