Arda Kural ve Yıldız Asyalı Canlı Yayında Yüzleşti! Şok Eden İhanet İtirafı - Son Dakika

Sağlık sorunlarından kurtulan Arda Kural, hayatında yen bir sayfa açtı. Yaşadıkları aşkla günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı, '2. Sayfa' programının canlı yayınında buluştu. İkili, canlı yayında yüzleşti.

"YILDIZ BENİ ALDATTI"

Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı."

"BENİ ÖLDÜRÜP HAYATINDAN ÇIKARDI"

"Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım."

"Yıldız'ın ihaneti de üç olmuştu. Ben o dönem Yıldız'larda kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı başka şeyler de."

"SEVGİLİYKEN EVİNİ ARADIM TELEFONU NİŞANLISI AÇTI"

İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu" dedi.

"BİR ARAYA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim içim bütçe önemli tabi" dedi.

"BİZ ACI ÇEKMEKTEN MUTLU OLUYORUZ"

Hayranlarının en çok merak ettiği, "Yeniden birlikte olur musunuz?" sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar, aşkın bittiğini, tüm duyguların tüketildiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, "Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz, bir daha bir araya gelmemiz çok zor" derken, her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli; Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.4

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NE?

Arda Kural'ın hastalığı ne; Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı.

YILDIZ ASYALI'NIN ÖZEL HAYATI

2015 yılında işadamı Emre Vatansever'le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. Asyalı'nın bu evliliği de kısa sürdü.