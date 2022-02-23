Arda Kural, yıllar sonra anlattı: Emret Komutanım çekimlerinde Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı - Son Dakika
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Arda Kural, yıllar sonra anlattı: Emret Komutanım çekimlerinde Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı

23.02.2022 09:34

Yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Arda Kural, 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emret Komutanım dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri eski haline döndü. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, bu süreçte yaşadıklarını, kırılma noktasını ve eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'ndan bahsetti.

"EMRET KOMUTANIM SETİNDE ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

Emret Komutanım dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. O dönem namaz kılmaya başladım. Herkes benim için 'bu havalı ama aynı zamanda dine yöneldi' diyorlardı. Düşmanlar bunu çok kullandı."

"SETTE NAMAZ KILMAK İÇİN SÜRE İSTEDİĞİMDE AŞAĞILAR GİBİ BAKTILAR"

"Piyasadan alacağımızı alamıyorduk. Dizi tutunca bir toplantı yapıldı ve 'biz ne istersek onu yapacağız. Biz istersek paranızı vermeyebiliriz' demeye başladılar. Ben de buna karşı çıktım. Ben haksızlığa gelemem. İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım süre. 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana 'sen dinci mi oldun' demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim."

"SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI"

Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoloz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladı. TikTok'ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.

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Arda Kural, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural, yıllar sonra anlattı: Emret Komutanım çekimlerinde Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı - Son Dakika


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