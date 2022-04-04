Arif Hür Yazdı: Hazal Kaya ile Evli Olan Ali Atay Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika

Gazeteci Arif Hür, Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Ali Atay'ın saç ektirdiğini iddia etti.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Saç dökülmesi erkeklerde 30'lu yaşlardan itibaren çok sık görülen bir problem.

Meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay da 40'lı yaşlarında saçlarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Seyrek ve ince telli saçları olan 45 yaşındaki Ali Atay'ın geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız saç ektirme operasyonu geçirdiğini öğrendim.

"EŞİ VE ARKADAŞLARI İKNA ETMİŞ"

Aslında saç ekimi hususunda tereddütleri olan Atay'ı, eşi Hazal Kaya ve bazı yakın dostları ikna etmiş. Başarılı oyuncu da İstanbul'da özel bir kliniğe giderek saç ektirmiş. 2 haftalık bir süreç sonrası ünlü oyuncu yeni çehresine kavuştu.

Dermatologlara göre; saç kaybı birçok erkekte kendini daha az beğenme gibi psiko-sosyal sorunlara yol açıyor. Geçtiğimiz aylarda Beş Avrupa ülkesinden 729 erkeği kapsayan araştırmaya göre 3 erkekten 2'si saçın, kişinin kendi gözündeki imgesinin önemli bir yönü olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Ali Atay'ın saç ekimi sonrası kendine olan özgüvenini de arttırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz..."

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Tam adı Dursun Ali Atay'dır. İki ablası ve bir abisi vardır. 16 yaşındayken babasını kanser hastalığından kaybetti.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

1998 yılında 'İkinci Bahar' dizisinde lise öğrencisi rolüyle ilk kez kamera karşısına geçti.

1999 yılında Berkun Oya ile birlikte 'Krek' adlı tiyatro topluluğu kurdu. Uzun yıllar çeşitli tiyatro sahnelerinde oyunlar oynadı.

2011-2013 yılları arasında 'Leyla ile Mecnun' adlı absürt komedi dizisinde oynadığı 'Mecnun Çınar' karakteriyle hafızalarda yer edindi. Ayrıca, 'Leyla ile Mecnun' oyuncularının bir süre faaliyet gösterdiği 'Leyla The Band' müzik grubunda vokalistlik yaptı.

2014 yılında başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın yer aldığı 'Limonata' filminde ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

2015 yılında 'Mutlu Ol Yeter' adlı dizide başrol oynayarak 2 yıl sonra kamera karşısına geçti.

2017 yılında Blu TV'de yayınlanan Türkiye'nin ilk internet dizisi 'Masum'da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık ile başrolü paylaştı.

2018 yılında absürt komedi türündeki 'Ölümlü Dünya' filminin yönetmenliğini yaptı. Aynı yıl 'Nuh Tepesi' filminde başrol oynadı.

2019 yılında 'Türk İşi Dondurma' sinema filminde rol aldı. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği 'Cinayet Süsü' filmi vizyona girdi.

2021 yılında 'Son Yaz' dizisinde 'Selim Kara' karakteriyle ekranlara geldi.

ALİ ATAY ÖZEL YAŞAMI

1976 doğumlu olan Ali Atay, 2022 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

2008-2013 yılları arasında solist dansçı Ebru Cansız ile evli kaldı. 2019 yılında oyuncu Hazal Kaya ile evlendi. Son evliliğinden 'Fikret Ali' (d.2019) adında bir oğlu oldu.

Ali Atay 1.76 metre boyunda, 72 kilo ve koç burcudur.

Ali Atay şu sıralar Exxen'de ekrana gelen 'Leyla ile Mecnun' adlı dizide Mecnun karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Arif Hür - Snob Magazin