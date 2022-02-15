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Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

15.02.2022 19:44
Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

Önceki gün yoğun bakıma alınan Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Önceki gün yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk'ün hayatını kaybettiği açıklandı.

Arif Şentürk Kimdir?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Arif Şentürk, Kırklareli, Rumeli, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika Magazin


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