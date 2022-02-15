Arif Şentürk 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

Önce Kırklareli
'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul
'un Zeytinburnu
semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy
Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi
tarafından desteklendi. Önceki gün yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk
'ün hayatını kaybettiği açıklandı.
1941 yılında Makedonya
'nın Kumanova
kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye
'ye göç etti. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova
, Bulgaristan
, Bosna Hersek, Yunanistan
gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli
türküleriyle beğeni kazandı.