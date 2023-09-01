Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika

Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Güncelleme: 01.09.2023 19:56

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri dönüyor. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başlıyor. Sevilen dizi 1 Eylül Cuma akşamı 639'uncu bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR BAŞLIYOR MU?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başlıyor. Sevilen dizi 1 Eylül Cuma akşamı 639'uncu bölümüyle ekrana geliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş 'kural tanımazlık' artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

Daha düne kadar Rıza Baba'nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal'ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza'yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve 'doğru' bir genç adamdır ancak, Ünal'ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 640. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Arka Sokaklar, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar 640. Bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika
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