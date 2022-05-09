Arka Sokaklar dizisinde bir garip olay! "Göçmen" ifadesi sansürlendi - Son Dakika

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Sosyal medyada kaçak göçmenlerin paylaştığı videoların gündem olması Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde de işlendi.

POLİSLER "SABIR" ÇEKTİ

Televizyonda yakalanan kaçak göçmenin serbest kaldığını duyan polisler "Ya sabır" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Haberi izleyen bir vatandaşın ise tacizci göçmenin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Yerin dibine batsın sizin adaletiniz" dedi.

"GÖÇMEN" İFADESİ SANSÜRLENDİ

Dizide bir polisin kullandığı "Göçmen" ifadesinin sansürlenmesi ise dikkat çekti.