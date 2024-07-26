Arka Sokaklar\'ın Pınar\'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun\'a yerleşen ismin son hali

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Aylar sonra kavuştuğu evladını tanıyamadı, defalarca uzaklaşıp bir daha baktı

Bu ilde ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ilk bölümlerinde Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı oynayan Pınar Aydın, imajı ve hayatıyla adından söz ettirdi.

MÜZİK VE OYUNCULUĞU BİRLİKTE YÜRÜTTÜ

Pınar Aydın, 2004 yılında müzik yarışması Akademi Türkiye'de 3. olarak adını duyurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yapan Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Aylin rolünü oynadı. Diziden ayrıldıktan sonra 2009'da Kız Kaçıran'da oynayan Aydın, 2011-2012 yıllarında da Akasya Durağı'nda yer aldı. Aydın oyunculuk kariyerine devam ederken 2011 senesinde bir de Dur Dedim isimli albümü nü dinleyicilerin beğenisine sundu.

VAKTİNİ EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA GEÇİRİYOR

2015'te Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturan Pınar Aydın, oyunculuğu bıraktı. Eşinin işi için Giresun'a taşınan Pınar Aydın oyunculuğu da bıraktı. Şimdilerde iki erkek çocuğu olan ünlü isim gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Zaman zaman Instagram hesabından paylaşımlar yapan Aydın, sarı saçlarıyla da dikkat çekti.