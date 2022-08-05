Asil Slang & Bixi Blake "Fresh" Diyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asil Slang & Bixi Blake "Fresh" Diyor

05.08.2022 18:56
Asil Slang & Bixi Blake "Fresh" Diyor

Asil Slang ve Bixi Blake'in "Fresh" isimli teklileri Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Şarkının sözleri Asil Slang ve Bixi Blake, müziği ve düzenlemesi Baz ve Slong'a ait.

İki başarılı sanatçının nefes kesen performanslarıyla yaz ritminin birleştiği bu eser, dinleyenleri dans pistine sürükleyecek.

Dinamik altyapısı ile öne çıkan şarkının prodüksiyonu ise Slong ve Baz imzalarını taşıyor. "Fresh"in mix ve masteringi ise Can Paşa'ya ait.

Asil Slang & Bixi Blake – "FRESH" 5 Ağustos'da tüm müzik platformlarında yayında!

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü Son dakika haberi: İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu Rus şirketin sözleşmeyi feshetmesi fitili ateşledi! İşte Akkuyu santralinde yaşananlar Rus şirketin sözleşmeyi feshetmesi fitili ateşledi! İşte Akkuyu santralinde yaşananlar
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Asil Slang & Bixi Blake 'Fresh' Diyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: Asil Slang & Bixi Blake "Fresh" Diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement