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Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar - Son Dakika

Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar

10.12.2021 23:09
Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, aşk orucunu bozdu. Güzel sunucu önceki akşam yeni aşkıyla Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi. İşte o kareler...

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor" cevabını verdi.

Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek" diyerek kaçamak cevap verdi.

Esmersoy'un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.

Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar
Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar
Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşkın ilk fotoğrafı! Böyle yakalandılar - Son Dakika Magazin


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