Aslı Bekiroğlu'ndan İhanet Açıklaması - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

"KUBİLAY İLE AŞK YAŞAMIYORUZ"

Aslı Bekiroğlu, "Kubilay Aka ile aşk yaşıyor musunuz? Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiğiniz yönündeki iddialar doğru mu?" sorusuna, "Orada arkadaş çevremle beraberdik. Zaten videoyu Doğu Demirkol çekti. Kubilay'ın koluna girmiştim. Aşk ve ihanet haberleri asılsız." cevabını verdi.

Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan ve aranjörlük yapan başarılı Çağrı Telkıvıran, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24 bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç gibi başarılı isimlerle çalıştı.