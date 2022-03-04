Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm! - Son Dakika
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Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!

04.03.2022 21:26
Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!

Şarkıcı Aslı Hünel, 48 parçalık yemek takımını üzerinde taşıdı. Tam 25 kilo ağırlığındaki Tolga Çam'ın tasarımı porselen kostüm sergilenmesi için müzeye hediye edildi.

Aslı Hünel, önceki gece 'Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar 2022 Gala Gecesi'nde sahne aldı. NG Afyon Otel'de düzenlenen gecede konser veren Hünel'in giydiği porselen sahne kostümü geceye damgasını vurdu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp renkli bir repertuvarla davetlileri coşturan Hünel, performansı kadar beyaz, gümüş ve altın renkli porselenlerden oluşan kostümüyle de beğeni topladı.

25 KİLOLUK 1500 ÖZEL PARÇA

Modacı Tolga Çam imzalı kıyafetin 48 parçalık bir yemek takımında kullanılan kadar porselen parçadan oluşturulduğu öğrenildi. Kumaşa 1500 adet özel parça porselen işlendi. Dört gün boyunca porselenlerin kumaşa tek tek işlenerek hazırlandığı kostümün 25 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

Aslı Hünel'in tasarımı kendisine ait olan porselen küpeler de dikkati çekti. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise Aslı Hünel'e "Sen bizim porselen bebeğimizsin" dedi. Gecenin sonunda kostüm, Hünel tarafından sergilenmesi için porselen müzesine armağan edildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm! - Son Dakika


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