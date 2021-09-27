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Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika

Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi

27.09.2021 07:37

Geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı. Bebeğine Cem adını veren çiftten Alkoçlar, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alkoçlar, müjdeli haberi de yine Instagram hesabından verdi.

DÜN DOĞUM YAPTI

Kaan ve Aslışah Demirağ çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi
Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi

Hülya Koçyiğit, Instagram, Hamilelik, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslışah Alkoçlar, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika Magazin


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