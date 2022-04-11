Ata Demirer... 'ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERDİM!' - Son Dakika
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Ata Demirer... 'ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERDİM!'

11.04.2022 08:42

18 kilo veren Ata Demirer mide ameliyatı geçirerek zayıfladığı iddiasına yanıt verdi: Mide ameliyatına karşıyım. Ameliyata gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben.

Mehmet Demirkol'un sunduğu, Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Galaxy Rehberi' adlı programa konuk olan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberler hakkında konuştu.

"Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım.

Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum" diyen 49 yaşındaki sanatçı, "Güzellik için mide ameliyatı olan var.

20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diye konuştu.

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Ata Demirer, Magazin, Son Dakika

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