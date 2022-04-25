Ata Demirer... YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ! - Son Dakika
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Ata Demirer... YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ!

Ata Demirer... YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ!

25.04.2022 07:46

Bursa'ya film hazırlıkları için gelen komedyen Ata Demirer, gittiği EskikaraağaçLeylek Köyü'nde Yaren leyleği elleriyle besledi.

'Bursa Bülbülü' filminin hazırlıkları için kente gelen komedyen Ata Demirer, Karacabey ilçesine gitti.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne de giden Demirer, Yaren leylek hikayesinin kahramanı balıkçı Adem Yılmaz'ı da evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yaren leyleği de gören Demirer, mutluluk yaşadı.

Yılmaz'ın hazırladığı balıklarla Yaren leyleği besleyen Demirer'in o anları, Tüydeş'in objektifine de takıldı.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ata Demirer... YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ! - Son Dakika


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