Ata Demirer... YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ!

'Bursa Bülbülü' filminin hazırlıkları için kente gelen komedyen Ata Demirer, Karacabey ilçesine gitti.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne de giden Demirer, Yaren leylek hikayesinin kahramanı balıkçı Adem Yılmaz'ı da evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yaren leyleği de gören Demirer, mutluluk yaşadı.

Yılmaz'ın hazırladığı balıklarla Yaren leyleği besleyen Demirer'in o anları, Tüydeş'in objektifine de takıldı.