Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika
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Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi

30.06.2022 15:05
Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi

Survivor All Star'a finale haftalar kala elenen Çağan Atakan Arslan, yarışmanın yarı finalinden sonra sosyal medya hesabından "Bana geçmedi" diye bir paylaşım yaptı. Arslan'ın bu sözünün daha önce de tartıştığı Adem'e söylediğini ileri sürdü.

Ocak ayında başlayan Survivor All Star macerası, bu akşam yapılacak olan büyük finalle son buluyor. Yarışmanın yarı finali ise dün akşam İstanbul'da yapıldı. Yarı finale katılan eski yarışmacı Çağan Atakan Arslan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

NİSA VE ADEM FİNALİST OLDU

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi.

ATAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yarı finali en önden sıradan izleyen ve sosyal medya hesabından sık sık eski yarışmacılarla eğlenceli paylaşımlar yapan Atakan, bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bana geçmedi" dedi. Atakan'ın bu paylaşımını gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Adem'in dramatik konuşmasından bahsediyor" derken bir kısım da "Nisa'nın finale kalması Atakan'a geçmedi" yorumunu yaptı. Atakan'ın paylaşımı kimin için yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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Atakan Arslan, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika
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