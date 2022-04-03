Atla Podyuma Çıktı - Son Dakika
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Atla Podyuma Çıktı

03.04.2022 09:05
Atla Podyuma Çıktı

İzmir'de Western Fashion Festival kapsamında düzenlenen defilede tanınmış model Şebnem Schaefer atla podyuma çıktı.

İzmir Hara At Çiftliği'nde düzenlenen Western Fashion Festival'de ünlü mankenler yer aldı. Tuncay & Anıl Çetin kardeşlerin düzenlediği koreografi bir ilke imza atarak, insanlık tarihinin en eski dostu olan atları podyumda ünlü isimler ile bir araya getirdi. İzmir'de Western Fashion Festival kapsamında düzenlenen defilede tanınmış model Şebnem Schaefer atla podyuma çıktı.

Hara At Çiftliği'nde Two Cowboys Prodüksiyonluğu'nda gerçekleştirilen defile, İzmirli moda tasarımcısı Ece Dörtköşe'nin koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Defilede podyuma çıkan modellere atlar eşlik etti.Nefes kesen defile renkli görüntülere sahne oldu.Festival tadında hazırlanan etkinlik western temalı noktalarda araçların ve motosikletlerin sunumu, sokak lezzetleri ve country müzik birleşimi ile happy hour tadında başladı.Defilenin ardından Hara At çiftliği içerisindeki Kulüpte düzenlenen after party ile eğlence gece geç saatlere dek devam etti. Farklılıklarla dolu festival geceye katılan konuklara alışılmışın dışında bir deneyim yaşattı.

Beyaz atlı prensi aramaya çıktım

Podyuma atla çıkan Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada: "4 sene binicilik yaptım. Podyumda benim heyecanım ata, onunki bana geçti. Işıkları görünce geri geri gitti. Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım. Siyah atlı prenses olarak beyaz atlı prensi aramaya çıktım" dedi.

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Şebnem Schaefer, Anıl Çetin, Festival, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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