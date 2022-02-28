Avatar'a Ses Veren Gururbey'den Yeni Single - Son Dakika

Avatar filmindeki düşük frekansta hayvan seslerinin de sahibi olan Gururbey "Dünyada bilinen bir vokalistim ve düşük frekanslarda bu seviyeye çıkabilecek tek kişi olduğum için filmde yer aldım" dedi.

Dünyaca ünlü yıldızlara vokal yaptı

17 senedir yurtdışında müzik yaşamını sürdüren ve Asala Nasri, Madonna, Jennifer Lopez, Sami İslam, Sami Yusuf gibi dünyaca ünlü bir çok sanatçıya baş vokallik yapan Gururbey, "Dünyaca ünlülerle çalışmak zor değil. Her şey disiplin ve kurallar çerçevesinde olduğunda çok rahat çalışılıyor. Dünyada müzik eğitim ve bilgiden geçer. Türkiye'de ise sadece para ve doğru şarkıdan geçer. Türkiye'de bir günde meşhur olunur 3 ay sonra unutulur çünkü temel olmayan bina çöker" dedi.