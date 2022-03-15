Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret

15.03.2022 13:04
Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret

2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek Tıp alanında çalışan sağlık personellerini ziyaret etti.

2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak, Covid-19 ile mücadelede en çok yorulan Tıp çalışanlarını bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak destek oldu. Son zamanlarda yaşanan sağlık şiddetini kınayarak, "Sağlık çalışanları özellikle de doktorlarımız bizim en önemli değerlerimiz onları bu günde unutmayarak biraz olsun bu zorlu çalışma koşullarında moral olabilmek hepimizin görevi" dedi.

Ayrıca Dünya Sağlık örgütünün düzenlediği Covid konulu uluslararası kısa film festivalinde 105 ülkeden 1027 filmin katıldığı festivalde başrolünü Duygu Çakmak'ın oynadığı İnvisible (Görünmez) filmi finale kalarak ödüle aday gösterildi.

Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret
Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret

YORUMLAR
500
Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı Corona Virüsüne Bağlı Ölümler 6 Milyonu Geçti Corona Virüsüne Bağlı Ölümler 6 Milyonu Geçti

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement