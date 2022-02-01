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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı

01.02.2022 16:40

28 Ocak'ta balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ait en net görüntüler ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı görüntüde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yerde sürüklendiği ve vurulduğu anlar kameraya yansıyor.

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti. Çıkan tartışmada vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin en net görüntülerine ise Sabah ulaştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

OLAY ANI KAMERADA

Korkunç olayın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve zanlıların arbede anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk kurşunla yaralandıktan sonra kapı önüne sürükleyip peş peşe ateş edildiği anlar görülüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin en net görüntüleri ortaya çıktı

ECE ERKEN O GECEYİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Öte yandan eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, gözyaşları içinde Show Haber'e yaptığı açıklamada olay gecesini şu sözlerle anlatmıştı :"Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı."

Olay gecesi apar topar yola çıkan Ece Erken "Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu" açıklamalarında bulundu.

"BU İŞ PLANLI"

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var" dedi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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