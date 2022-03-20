Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı - Son Dakika

Youtube'da 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Aybüke Pusat, Halide Edip Adıvar'ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu "Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum" dedi.

İŞTE PUSAT'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI

Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor.

Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim.

Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum.

En sık aldığım iltifat "Ekrandakinden daha güzelmişsiniz".

Seksist olmayan küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var.