Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı - Son Dakika
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Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı

20.03.2022 12:39
Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı

Oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyada sahte hesapları olduğunu itiraf etti. "O kadar büyük bir 'stalk'çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum" dedi.

Youtube'da 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Aybüke Pusat, Halide Edip Adıvar'ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu "Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum" dedi.

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Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor.

Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim.

Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum.

En sık aldığım iltifat "Ekrandakinden daha güzelmişsiniz".

Seksist olmayan küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var.

Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı

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Halide Edip Adıvar, İbrahim Selim, Aybüke Pusat, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat'tan Sahte Hesap İtirafı - Son Dakika


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