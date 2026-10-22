Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı - Son Dakika
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Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı

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Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
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Eski sevgilisi Yıldıray'ın kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyleyen şarkıcı Ayça Tekindor, olayın mart ayında yaşandığını anlattı. 10 yaşındaki kedileri ameliyata gireceği için aylar sonra aradığında engellendiğini belirten Tekindor, dükkânından ulaştığında ise “Bir daha burayı arama!” yanıtını aldığını söyledi.

“Yıkılıyo” şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Yıldıray’ın kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi. Tekindor, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra iletişim kurmaya çalıştığı eski sevgilisinin kendisini engellediğini belirtti.

Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı

KEDİSİ İÇİN ESKİ SEVGİLİSİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

2004’te çıkardığı “Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından yaşadıklarını anlattı. Eski sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen şarkıcı, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra ona ulaşmaya çalıştığını, ancak engellendiğini belirtti.

Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı

KIZI HAMİLE BIRAKTI

“10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, ‘Bir daha burayı arama!’ dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.”

Ayça TekindorAmeliyatMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Camoka99 Camoka99:
    Bizene ya sizin iğrenc hayatınız özeliniz sizde kalsın 5 0 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Bize ne bundan kayıt dışı bir ilişki yok aldatmış yok kedisi ameliyat olacakmış bırakın bu saçmalıkları 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı - Son Dakika
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