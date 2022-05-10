Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı - Son Dakika
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Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı

10.05.2022 22:48
Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı

Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra Cihangir'de görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlüğü olmadan objektiflere takılan Güleryüz, sevenlerine müjdeyi verdi. Peki Erhan Güleryüz neden yıllardır güneş gözlüğü takıyor? İşte tüm detaylar...

"Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ OLMADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.

"BU YAZA DAMGA VURABİLİRİM"

Sözlerini sürdüren şarkıcı, "Konserlerim devam ediyor. Yeni şarkılar yolda. Bu yaza damga vurabilirim" şeklinde konuştu.

ERHAN GÜLERYÜZ NEDEN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIYOR?

Ünlü şarkıcı Erhan Güleryüz, "Neden güneş gözlüğü takıyorsunuz?" soruya şu cevabı verdi:

"Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna'nın bir müzisyeni oluyorum. Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim."

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Samim Erhan Güleryüz (d. 13 Ocak 1966; Bostancı, İstanbul), Türk müzisyen ve prodüktör.

Erhan Güleryüz, ilkokul ve liseyi Büyükçekmece'de okudu,Büyükçekmece'de yetişti.Müziğe ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdi. Solist olarak ilk albümü 'Güller Açtı'yı 1992 yılında çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Cemil Özeren, Can Güney, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile birlikte kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı.

Erhan Güleryüz'ün solist ve gitaristliğini yaptığı Ayna grubu, çıkardıkları ilk albümleri "Gittiğin Yağmurla Gel" ile büyük ilgi çekerek Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülünü kazandı. Sanat hayatına ilk profesyonel adımını Ayna grubuyla birlikte atan müzisyen, 2002 yılında Rüzgar Yapım'ı kurdu. Birçok albümün yapım ve aranjmanını üstlendi. "Kiremit Uçuran" (2000), "Kayıkhane Durgunu" (2004) ve "Pera'da Yağmur" (2010) adlı şiir kitaplarını çıkarttı. Radyo programlarını sunmaya 2007 yılında Dünya Radyo'da "Ayna" adındaki programla başlayan Güleryüz, 2011 yılı boyunca TRT FM'de yayımlanan "Söz-Müzik: Erhan Güleryüz" isimli programı sundu. 2007 senesinden itibaren birçok TRT kanalında yayınlanan "Aynadan Yansıyanlar" adlı televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. 2013 yılında yayına başlayan İstanbul'un ilk dijital radyosu Radyo İstanbul'un müziklerini hazırladı. 2015 yılında yönetmenliğini, prodüktörlüğünü, senaristliğini, müzisyenliğini ve baş rolünü üstlendiği İçimde Akan Nehir adlı filmi gösterime girdi.

Erhan Güleryüz Solo Albümleri

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

İçimde Akan Nehir (2015)

Ayna Albümleri

Gittiğin Yağmurla Gel (1996)

Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)

Dön Bak Ayna'ya (1998)

Şarkılar ve Türküler (1999)

Çayımın Şekeri (2000)

Bostancı Durağı (2002)

Denizden Geliyoruz (2004)

Nefes (2006)

Asmalı Mescit (2010)

Mavi Şarkılar (2011)

İçimde Akan Nehir (2015)

Yıl (1. Bölüm) (2017)

Öpsem Geçer mi? (2020)

Ayna Single'ları

Ölsem de Kurtulsam (2013)

Sevmek (2015)

Severek Ayrılanlar (20.yıl özel) (2017)

Mimoza (2018)

Sultan (2019)

İstanbul (2020)

Şiir Kitapları

Kiremit Uçuran (2000)

Kayıkhane Durgunu (2005)

Kiremit Uçuran/ Tile-Blaster (2006)

Pera'da Yağmur (2010)

Dizi ve Film Müzikleri

Sultan (Dizi) - 2001

Martılar Açken (Film) - 2002

Elveda (Dizi) - 2003

Dolunay (Dizi) - 2005

Zeynep (Dizi) - 2005

Hakkını Helal Et (Dizi) - 2007

Abim (Film) - 2009

Avrupa Avrupa (Dizi) - 2011/ 2013

Gönül Hırsızı (Dizi) - 2013

İçimde Akan Nehir (Film) - 2015

Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı
Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı
Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı
Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı

YORUMLAR
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Erhan Güleryüz, İstanbul, Cihangir, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayna'nın Solisti Tanınmaz Halde! Güneş Gözlüklerini Çıkarttı - Son Dakika


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