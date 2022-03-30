Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.
Önceki akşam Sakarya'da konser veren şarkıcı, göbeğini açıktan bırakan bir kazak ve sadece kalçasının yarısını kapatan süper mini ışıltılı bir etek tercih etti. Düzgün fiziğiyle konuşulan Aydın, sahnede verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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