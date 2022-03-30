Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

30.03.2022 10:18
Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kıyafet tercih etti. Göbeğini açık bırakan bir kazak giyen şarkıcı, altına da kalçasının yarısını kapatan süper mini bir etek giydi.

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

ETEĞİ SADECE KALÇASININ YARISINI KAPATTI

Önceki akşam Sakarya'da konser veren şarkıcı, göbeğini açıktan bırakan bir kazak ve sadece kalçasının yarısını kapatan süper mini ışıltılı bir etek tercih etti. Düzgün fiziğiyle konuşulan Aydın, sahnede verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Aynur Aydın'ın dikkat çeken sahne kıyafeti...

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Aynur Aydın, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika


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