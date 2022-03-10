Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak - Son Dakika

Tuğba Özay ve Berkan Aslan'ın sunumu Aynur Aydın ve Ersan Er'in performansı ile renklenecek olan ödül gecesi 27 Mart Pazar günü Tryp By Wyndham Otel'de gerçekleşecek.

Son dönemde popçular arasında yaşanan sahne kıyafeti rekabetine Aydın, cesur kostümüyle gecede son noktayı koyacak. Seval Bayraktar'ın imzasıyla gerçekleşecek olan törende tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Ayrıca gecede çıkacak olan sürpriz sanatçı ve şovlar, ödüllerin heyecanına heyecan katacak.

Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına tam bir Oscar havasında gerçekleşecek görkemli törende, iş, sanat dünyasının önemli isimleri ödüllerini alacak.