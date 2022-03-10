Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak - Son Dakika
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Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak

10.03.2022 21:28
Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kocaeli'nin En'leri ödül töreni için heyecan dorukta. Geceye Aynur Aydın şarkılarıyla damga vuracak.

Tuğba Özay ve Berkan Aslan'ın sunumu Aynur Aydın ve Ersan Er'in performansı ile renklenecek olan ödül gecesi 27 Mart Pazar günü Tryp By Wyndham Otel'de gerçekleşecek.

Son dönemde popçular arasında yaşanan sahne kıyafeti rekabetine Aydın, cesur kostümüyle gecede son noktayı koyacak. Seval Bayraktar'ın imzasıyla gerçekleşecek olan törende tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Ayrıca gecede çıkacak olan sürpriz sanatçı ve şovlar, ödüllerin heyecanına heyecan katacak.

Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına tam bir Oscar havasında gerçekleşecek görkemli törende, iş, sanat dünyasının önemli isimleri ödüllerini alacak.

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Aynur Aydın, Tuğba Özay, 27 Mart, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak - Son Dakika


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