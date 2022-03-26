Ayrılık İddiasına Flaş Cevap! - Son Dakika

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Karadağlı ve Yıldız'ın ilişkisinin geçtiğimiz günlerde sona erdiği iddia edildi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yapı Fuarı'nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, ayrılık iddiasına cevap verdi.

AYRILIK İDDİASINI YALANLADI

Karadağlı, ayrılık sorusuna, "Yok öyle bir şey. Bugüne kadar özel hayatımla ilgili konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" cevabını verdi.

"EVLİYKEN EŞİM KARAR VERİRDİ"

Ünlü oyuncu, "Ev dekorasyonu için alışverişe çıkıyor musunuz?" sorusuna, "O tip alışverişlere çıkmam. O işlerde genelde kadınlar iyidir. Evliyken de eşim karar verirdi. Siz karışamıyorsunuz zaten. Bekarken de annem devreye giriyor" dedi.

Tamer Karadağlı, reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı firmasının sahibi olan Hayrettin Aksu ve arkadaşlarıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı. Çocuklar Duymasın, Börü, Şaşıfelek Çıkmazı, Savaşçı ve Fedai gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

TAMER KARADAĞLI EŞİ KİM?

Tamer Karadağlı, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evlendi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları oldu. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Tamer Karadağlı son olarak oyuncu Iraz Yıldız ile aşk yaşamıştır.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Iraz Yıldız, 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül'de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana' Sony Classical ile kaydetmiştir. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.