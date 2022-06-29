Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

29.06.2022 16:24
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

Sosyal medyada "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla yer alan kişi Paula Erika çıktı. Modelin prova görüntüsü eski manken Kayacı'ya çok benzetilmişti.

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTMIŞTI

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öde sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞKA BİRİSİ ÇIKTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
YORUMLAR
500
Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi... Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi... 14 Yıllık Eşini İfşa Etti! 14 Yıllık Eşini İfşa Etti!

Aysun Kayacı, Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement