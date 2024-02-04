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Azra Akın İkinci Çocuğunun Cinsiyetini Sürpriz Olarak Öğrenmek İstiyor - Son Dakika
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Azra Akın İkinci Çocuğunun Cinsiyetini Sürpriz Olarak Öğrenmek İstiyor

Azra Akın İkinci Çocuğunun Cinsiyetini Sürpriz Olarak Öğrenmek İstiyor

Azra Akın, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Akın, cinsiyetini öğrenmek istemediklerini ve doğumda sürpriz olarak öğreneceklerini belirtti. İlk çocuklarının cinsiyetini de önceden öğrenmeyen çift, doğumu Türkiye'de gerçekleştirecek.

04.02.2024 00:13
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Azra Akın açıklamasında, "Aşerme gibi bir durumum yok. İkinci çocuğuma 7 aylık hamileyim. Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz.

Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Azra Akın İkinci Çocuğunun Cinsiyetini Sürpriz Olarak Öğrenmek İstiyor - Son Dakika
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