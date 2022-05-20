Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ yaşadıklarını anlattı: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim - Son Dakika
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Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ yaşadıklarını anlattı: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim

20.05.2022 15:14
Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ yaşadıklarını anlattı: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim

15 Nisan'da ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir dergiye verdiği röportajda yaşadığı duygulardan bahsetti. Eşi Başak Dizer'in hamileliğini kendi bedeninde hissettiğini söyleyen oyuncu, "Büyülü bir şey" dedi.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çift, 15 Nisan'da ilk bebeklerine kavuştu. Çift, oğullarına setinde aşk yaşamaya başladıkları Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek Kurt Efe adını verdi.

"BAŞAK'IN KARNI BÜYÜDÜKÇE DÖNÜŞMEYE BAŞLADIM"

L'Officiel Türkiye dergisine röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, yaşadığı babalık duygusunu anlattı. Yaşadığı heyecandan bahseden oyuncu, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey" dedi.

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Son Dakika Magazin Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ yaşadıklarını anlattı: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim - Son Dakika


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