Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

22.06.2022 09:11

Brezilyalı eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia bademcik ameliyatı olduktan sonra aşırı kan kaybından komaya girdi. Genç model, iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Eski Brezilya güzellik kraliçesi 27 yaşındaki Gleycy Correia, sürekli şişen bademciklerini aldırmak için ameliyat masasına yattı.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Gleycy, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Correia yaşama veda etti.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Correia'nınaile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını söyledi.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Jak, cenazenin otopsiye yollandığını söyledikten sonra Correia'nın yoğun bakımda kaldığı süre zarfında aileye destek olan herkese teşekkür etti.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Correia, modelliğin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi Akciğer zarı kanserine sıcak kemoterapi tedavisi Geçirdiği kaza sonrası nefes borusu tamamen tıkanan genç zorlu ameliyat ile sesine kavuştu Geçirdiği kaza sonrası nefes borusu tamamen tıkanan genç zorlu ameliyat ile sesine kavuştu

Ameliyat, Brezilya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 09:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement