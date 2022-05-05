Aşk şarkılarının prensi Baha'nın gerçek ismi ortaya çıktı - Son Dakika

Romantik şarkıların prensi, kadife sesli sanatçı Baha, 1999 yılında 'Kutupta Yaz Gibi' ve 'Boş Ver Üzülme' adlı şarkılarıyla hayatımıza girdi. Sonrasında çıkardığı albümlerle de aşıkların gönlüne hitap eden, magazin dünyasından hep uzak duran Baha, Akşam TV'de Akşam Yıldızı'nın konuğu oldu. Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. 2010 ile 2020 yılları arasında sadece iki albüm yapan sanatçı bunun nedenini magazinden uzak olmak istemesi ve müzik piyasasının dijitale yönelmesi olduğunu söyledi. Bir ay önce 'Sen Hiç Özlemedin Mi?' şarkısıyla tekrar sevenlerinin karşısına çıkan Baha 'Hicaz makamında bir şarkı, bu makamda iyi bir beste olmazsa kendini hemen belli eder. Zordur hicaz şarkı yapmak ve söylemek' dedi.

MAGAZİNİ PRİM YAPMAK İÇİN KULLANIYORLAR

'Magazinin ülkemizde çok doğru kullanılmadığını düşünüyorum prim yapmak için kullanıldığı için uzak durmaya çalışıyorum' diyen Baha sözlerini şöyle sürdürdü: '2010'dan sonra müzik sektörü çok farklı yerlere gitti. Kendimi ifade edebileceğim televizyon programları olmadı, bu konuda çok titizim. Magazinden uzak olunca müzik sektöründen de uzak kaldığım düşünülüyor. Oysa ki ben her zaman müziğe devam ettim. Turnelerim, konserlerim hep oldu, kış aylarında Avrupa konserlerine ağırlık veriyorum.'

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KEŞKE 10 TANE DAHA BAHA OLSA!

Özellikle Sevgililer günü için her yıl çok fazla sahne teklifi geldiğini dile getiren Baha 'Sevgililer gününün en çok aranan sanatçısıyım, keşke o gün benden 10 tane daha olsa. O gün ne güzelki çok güzel buluşmalar yaşıyoruz. Seven insanlara kendi şarkılarımı söyleyebiliyor olabilmek beni sevindiriyor. Bir çok çift Canım Sevgilim adlı şarkımla tanışmış, benim şarkılarımla evlenme teklif etmiş ve çocuklarına Baha ismini vermiş, böyle anıları olan çok çiftle karşılaşıyorum, ne mutlu bana. Çok mutlu oluyorum bunları yaşadığım zaman' diye konuştu.

TAHTA TABELAYA SIĞMAYINCA BAHA OLDU

Gerçek adı Bahattin Gündoğdu olan romantik şarkıcıya 'Baha' isminin doğuş hikayesini sorduk. Didim Altınkum'a akrabalarımızın yazlığına ziyarete gittiğimde bir akşam dışarı çıktık. Ben o dönem müzik öğretmenliği eğitimi alıyorum, gitar çalıyorum. Altınkum'da bir mekanda Bora ve Adnan ikilisi sahnede şarkı söylüyor. Bora ile hiç tanışmıyor olmama rağmen sesimin güzel olduğunu duyunca beni sahneye davet etmek istemiş. Çıktım bir şarkı söyledim, Bora da bana eşlik etti, ikimiz bir uyum sağladık. Ertesi yaz aynı mekandan Bora ile ikimize program teklifi geldi. Mekanın kapısında dikdörtgen tahta bir tabela vardı isimlerimiz yazılacaktı. Bora yazdılar altına Bahattin yazacaklar ama sığmıyor. 'Baha'da kaldı, dediler ki Baha da güzelmiş, ister misin böyle kalsın mı? dediler, kabul ettim. Baha oradan geldi, albümle ilgili bir proje değildi yani. Bahattin ismini çok severim ailem ve eski arkadaşlarım ilkokul, ortaokul, lise döneminden arkadaşlarım bana Bahattin diye hitap ederler. Bahattin dedemin ismidir, benim için çok özel bir isimdir. Kız arkadaşım da zaman zaman Bahattin diyor.

EVLENME TEKLİFİ SIRASI BENDE!

'En çok sizin şarkılarınızla evlenme teklifi ediliyor. Siz hiç evlenme teklif ettiniz mi?' sorusu üzerine Baha sürpriz bir itirafta bulunarak 'Hayır hiç evlenme teklifinde bulunmadım, hiç evlilik yaşamadım ama bir yıldır çok güzel bir ilişki yaşıyorum, kısmet olursa bana bu özel duyguları yaşatan kız arkadaşıma evlenme teklifi edebilirim. Ben de artık evlenmek çocuk sahibi olmak istiyorum. Çok huzurlu ve mutluyum. Sürpriz haberler vereceğim ilerleyen günlerde' dedi.

'Romantik şarkıların prensi ilişkilerinde nasıl bir aşıktır' sorusu üzerine Baha 'Kendimi bu konuda anlatamam bunu kız arkadaşıma sormak lazım' dedi ve ekledi: 'Ben biraz yeri geldiğinde çılgın, biraz romantik, duygusal biriyim. Kendimi komik olarak nitelendirmesem de komik bir adammışım. Özellikle güldürmek için bir çaba sarf etmiyorum ama doğal halim komik olabiliyormuş. Her kimliğe bürünebilen bir adamım.'

TEK ŞARKIYLA ÜNLÜ OLANLAR İÇİN KAYGI DUYUYORUM

'Sosyal medyada tek şarkıyla ünlü olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine ünlü şarkıcı 'Bunların ömrü 6 ay, en fazla bir yıl oluyor. Mutlaka aralarında sıyrılıp uzun soluklu olanlar da vardır. Fakat çok çabuk tüketiliyorlar. Ben esasında onların sonraki durumları için kaygı duyuyorum. Birşeyleri çabuk elde edip kısa süre sonra kaybedince psikolojik açıdan büyük sıkıntı yaşarlar. Bunun bir çok örneği var. Bir noktaya kadar getirip devam ettirebilmek zor bir iş' dedi.

TİCARİ KAYGISI OLAN ROMANİK ŞARKI SÖYLEMEZ

' Kutsi, Orhan Ölmez ve Baha romantik şarkılarla sevildi, tarzını hiç değiştirmedi, sizden sonra benzer tarz müzik yapanlar çıkmadı, neden?' sorusu üzerine Baha şunları dile getirdi: "Bizim tarzımızda sanatçılar gelmedi bunun nedeni biz ticari kafada değiliz. Bu işten para kazanmak isteyenler bizim tarzımızı çok fazla tercih etmezler. Pop şarkılar daha yaygın, promosyon anlamında, yayınlanma alanları daha geniş. Beni pop müzik kanalları ve radyolar çok fazla tercih etmiyorlar. Hareketli şarkılar ekstra sahne teklifi getiriyor bu nedenle daha çok tutuluyor.'

ŞİMDİKİ ŞARKILAR DUYGU YOKSUNU!

'Günümüzde iyi müzik yapılıyor mu?' sorusu üzerine Baha, 'Daha iyi günlerimiz oldu müzikal anlamda' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şarkıların yerine gittiğini düşünmüyorum duygu yoksunu gibi geliyor şarkılar, müzikalite değişti. Yeni nesilin beklentisi, ilgisi farklı. Z kuşağı farklı bir boyutta. Onları anlamak bize zor geliyor. Bazı şarkılar için müzik platformlarında bir numara diyorlar, dinliyorum 'ben mi çok yaşlandım da anlamıyorum acaba' diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla duygu alamıyorum şarkıdan, gençler bir numara yapıyor bu şarkıları ama ben anlam bulamıyorum. Ahmet Selçuk İlkan, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Coşkun Sabah gibi isimlerin duygu yüklü, kaliteli şarkılarından sonra şimdi bu yeni şarkılar hafif kalıyor bence.'

SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKMAMAK LAZIM

Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin çok tartışıldığını hatırlattığımız Baha şunları dile getirdi: 'Tabi ki çıplak çıkmamak lazım sahneye, bu tartışılacak konuşulacak bir konu bile değil. Ben bu konularda yorum yapmak istemiyorum çünkü söyleyeceklerim çok hoş olmaz. Ama geçmişten günümüze Türk halkını göz önüne aldığınızda bu bir kültür işi. Sahnede uzaylı gibi olamazsınız, bu dünyada yaşıyor bu ülkede müzik yapıyorsunuz, bu ülkede sahneye çıkıyorsunuz kendinize göre bir tarzınız da olsa, kendinize göre bir kitleniz de olsa bu herkese yansıyorsa biraz dikkat edeceksiniz kendinize.'

OYUNCULUK YAPMAM ÇÜNKÜ!

Oyunculuk teklifleri de geldiğini ama hiçbir zaman sıcak bakmadığını söyleyen Baha, 'Herkesin bir mesleği var, belki ben de oyunculuk sektörüne adım atsam başarılı da olabilirim ama hayatını bu işe adamış kişiler var. Onlar daha fazla hak ediyorlar bu işi. Ben bir şekilde çalışıp paramı kazanıyorum ama zor durumda olan çok iyi oyuncular var, onlar keşke ekranda olabilse, biraz daha aktif rollerde olabilseler. İdealist bakıyorum bu konulara' dedi.

Yakın arkadaşı Kutsi'nin şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yaptığını hatırlattığımız Baha, 'Kutsi istiyordu oyunculuk sektörünü, bu nedenle müzik hayatını ikinci plana aldı, oyuncu olarak devam ediyor. O tercihtir, ben tercih etmedim. Bizim çok güzel dostluklarımız oldu Kutsi, Orhan Ölmez ve ben kardeş gibiyiz. Herkesin birbiriyle çekişme halinde olduğu sektörde biz kardeş gibi yolumuzu sürdürdük, hayatımızı paylaştık en sıkıntılı dönemlerimizde bir arada olduk. Biz dostuz kardeşiz keşke herkes aynı hissiyatta olabilse' dedi.

YAPTIĞIM MÜZİĞİ TAKLİT ETMEK ZOR

Baha, 'Benim enteresan bir tarzım var, benim ekranda çok görünmemem kendiliğinden yükselen bir marka değeri oldu. Yaptığım müziği taklit etmek de kolay değil' dedi.